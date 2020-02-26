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SSC Napoli 1-1 FC Barcelona Fotoğraflı Hikayesi

2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında FC Barcelona, SSC Napoli'ye konuk oldu. İlk yarıda Dries Mertens'in golüyle geriye düşen Barça, ikinci yarıda Semedo'nun asistinde Antoine Griezmann'ın golüyle eşitliği sağladı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Barcelona, rövanş için avantajlı skoru aldı. İşte maçın fotoğraflarla hikayesi..

26.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:21

2019-20 Son 16 Turu ilk maçında FC , SSC 'ye konuk oldu. İlk yarıda Dries Mertens'in golüyle geriye düşen Barça, ikinci yarıda Semedo'nun asistinde 'ın golüyle eşitliği sağladı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Barcelona, rövanş için avantajlı skoru aldı. İşte maçın fotoğraflarla hikayesi..

Kaynak: Dugout

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