Sri Lanka Türkiye ile ticaret hacmini 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor

10.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:04

Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen 200 milyon dolar civarında olan Türkiye Sri Lanka ticaret hacminin 500 milyon dolara çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Sri Lanka Bağımsızlık Günü kutlamalarında Türkiye ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gündeme geldi. Çay konusunda iki ülke arasında çok iyi bir köprü kurulduğunu belirten Hassen yemek kültürü konusunda da birçok ortak nokta olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"İki ülke ekonomi, kültür gibi alanlarda birlikte çalışmalı ve ticaret hacmini kısa sürede 500 milyon dolara çıkarmalı."Türkiye ile Sri Lanka arasındaki en önemli ortak nokta çay üretimi ve tüketimi çay üretimde Sri Lanka dünyada dördüncü, Türkiye ise beşinci sırada yer alıyor."Çay konusunda ortak projeler yapmalıyız. Ayrıca Türk inşaat firmalarının Sri Lanka'daki yatırımlarına daha da hız vermeleri için çalışmalıyız."Sri Lanka son yıllarda turizme büyük önem veriyor. Ada olduğu için Sri Lanka mutfağında farklı izler var. Türk mutfağının da etkisi olduğunu düşünüyoruz."Biz bir baharat adasıyız. Mutfak kültürümüz öne çıkacak. Bunu anlatacağız. Turizmde de işbirliği önemli. Aslında iki ülke arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişi var."Sri Lanka'nın bağımsızlığını kazanmasından ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan çok önce, Osmanlı Sultan II. Abdülhamit döneminde 1864'te başkent Kolombo 'da bir fahri konsolosluk vardı."Sultan II. Abdülhamit tarafından Japonya'ya gönderilen Ertuğrul Firkateyni, o zamanki adıyla Seylan'ın batısında bulunan başkentimiz Kolombo'yu ziyaret etmişti. Beş gün süreyle Kolombo limanında demirleyen Ertuğrul'da bulunan mürettebat yerli halkla iyi ilişkiler geliştirmiş, Ertuğrul Firkateynini Kolombo'da bulunduğu sırada 200 binden fazla insan ziyaret etmişti."Sri Lanka'nın, Hindistan ve Pakistan ile serbest ticaret anlaşmaları bulunuyor. Çin, Singapur ve Güney Asya ülkeleriyle ticaret anlaşmaları planlayan ülkenin Türk firmaları için de önemli fırsatlar ve avantajlar oluşturduğu belirtiliyor.

Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ev sahipliğinde Anemon Otel'de düzenlenen ve ülkenin mutfak kültürünün sergilendiği etkinliğe; Sri Lanka Fahri Konsolosu Beşir Uğur, Anemon Otel Direktörü Oğuz Akçura, Katar Havayolları Satış Müdürü Evren Ökmen, Ekonomi Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, QNB Turizm Kurucuları Nazan Bayrambey, Kübra Bayrambey, Akademisyen Doç Dr. Nur Ündey Kalpakoğ katıldı. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA