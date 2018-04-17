Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 219,71 lira, en düşük 186,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,29 artarak 94 milyon 272 bin 872 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00'da 219,71 lira, en düşük saat 06.00'da 186,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 210,46 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 211,22 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 219,51 lira, en düşük 177,99 liradan işlem gördü.