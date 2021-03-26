Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 91 kuruş, en düşük 224 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 91 kuruş, en düşük 224 lira 92 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,93 azalarak 165 milyon 249 bin 9 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 329 lira 91 kuruş, en düşük saat 15.00'te 224 lira 92 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 308 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 308 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 331 lira 66 kuruş, en düşük 224 lira 85 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı