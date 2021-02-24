Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 61 kuruş, en düşük 219 lira olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 319 lira 61 kuruş, en düşük 219 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,06 azalarak 162 milyon 663 bin 277 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 319 lira 61 kuruş, en düşük saat 04.00'te 219 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 279 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 280 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 322 lira 32 kuruş, en düşük 238 lira 8 liradan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı