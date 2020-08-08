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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 306 lira 73 kuruş, en düşük 193 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada elektrik fiyatları
08.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:52

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 306 lira 73 kuruş, en düşük 193 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,2 azalışla 154 milyon 777 bin 238 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 306 lira 73 kuruş, en düşük saat 06.00'da 193 lira 93 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 287 lira 99 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 289 lira 1 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313 lira 64 kuruş, en düşük 278 lira 37 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA

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