Spot piyasada elektrik fiyatları Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 277 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 277 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 74,67 azalarak 19 milyon 3 bin 130 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 277 lira 20 kuruş olarak belirlendi. En düşük saat 09.00 için piyasa takas fiyat değeri 0 (sıfır) olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 50 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 50 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 30 kuruş, en düşük 50 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA