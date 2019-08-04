Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 324 lira 93 kuruş, en düşük 299 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,72 artarak 165 milyon 466 bin 364 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 324 lira 93 kuruş, en düşük saat 05.00'te 299 lira 17 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 314 lira 8 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 315 lira 52 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 314 lira 23 kuruş, en düşük 269 lira 17 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: AA