Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 318 lira 4 kuruş, en düşük 180 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 44 artarak 137 milyon 457 bin 447 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 15.00'te 318 lira 4 kuruş, en düşük saat 06.00'da 180 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 303 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 305 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 50 kuruş, en düşük 229 liradan işlem gördü.

Kaynak: AA