Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 165 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 165 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 7 milyon 478 bin 596 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 6 milyon 107 bin 552 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 165 lira 12 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 453 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 230 lira 7 kuruş, satış fiyatı 2 bin 100 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 769 bin 875 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 146 milyon 393 bin 679 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı