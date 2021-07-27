Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 71 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 2 bin 71 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 298 bin 995 lira oldu. Bu rakam pazar günü 2 milyon 151 bin 215 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 71 lira 16 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 75 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 133 lira 29 kuruş, satış fiyatı 2 bin 9 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 132 milyon 535 bin 534 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 134 milyon 498 bin 52 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı