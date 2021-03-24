Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1399 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1399 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 989 bin 434 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 8 milyon 7 bin 115 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1399 lira 1 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 146 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1440 lira 98 kuruş, satış fiyatı 1357 lira 4 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 214 milyon 834 bin 478 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 215 milyon 613 bin 375 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı