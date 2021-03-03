Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 1274 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 98 bin 975 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 829 bin 568 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1274 lira 24 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 216 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1312 lira 47 kuruş, satış fiyatı 1236 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 224 milyon 786 bin 109 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 224 milyon 880 bin 881 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı