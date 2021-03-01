Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1283 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1283 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 611 bin 710 lira oldu. Bu rakam cumartesi günü 3 milyon 766 bin 774 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1283 lira 59 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 586 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1322 lira 10 kuruş, satış fiyatı 1245 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 176 milyon 244 bin 690 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 176 milyon 401 bin 953 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı