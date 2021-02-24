Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

24.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:20
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1220 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1220 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 535 bin 485 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 4 milyon 800 bin 859 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1220 lira 46 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 3 milyon 714 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1257 lira 7 kuruş, satış fiyatı 1183 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 225 milyon 520 bin 894 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 226 milyon 556 bin 472 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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