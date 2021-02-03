Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

03.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:14
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1258 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1258 lira 9 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 798 bin 181 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 3 milyon 714 bin 391 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1258 lira 9 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 2 milyon 230 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1295 lira 83 kuruş, satış fiyatı da 1220 lira 35 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 211 milyon 677 bin 903 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı 212 milyon 892 bin 586 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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