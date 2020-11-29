Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

29.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:05
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1327 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1327 lira 64 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 18 bin 357 lira oldu. Bu tutar cuma günü 6 milyon 256 bin 698 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1327 lira 64 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 527 bin metreküp olarak tespit edildi.?

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Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1367 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 1287 lira 81 kuruş olarak açıklandı.????????

Türkiye'ye dün 202 milyon 618 bin 976 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 200 milyon 216 bin 356 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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