Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

28.11.2020 15:13 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:16
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1333 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1333 lira 90 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 6 milyon 256 bin 698 lira oldu. Bu tutar perşembe günü 5 milyon 125 bin 976 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1333 lira 90 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 694 bin metreküp olarak tespit edildi.?

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Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1373 lira 92 kuruş, satış fiyatı ise 1293 lira 88 kuruş olarak açıklandı.????????

Türkiye'ye dün 214 milyon 311 bin 981 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 213 milyon 350 bin 527 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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