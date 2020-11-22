Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

22.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 22.11.2020 14:12
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1304 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1304 lira 43 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 622 bin 22 lira oldu. Bu rakam cuma günü 5 milyon 113 bin 490 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1304 lira 43 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 777 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1343 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise 1265 lira 30 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 186 milyon 697 bin 579 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 186 milyon 305 bin 827 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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