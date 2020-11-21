Spot piyasada doğal gaz fiyatları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

21.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:11
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1329 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1329 lira 17 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 113 bin 490 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 4 milyon 154 bin 235 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1329 lira 17 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 838 bin metreküp olarak tespit edildi.?

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1369 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 1289 lira 29 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 198 milyon 312 bin 848 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 198 milyon 20 bin 660 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

İlgili Haberler

Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Fatih Artman Aydemir Akbaş Burcu Esmersoy Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Deniz Türüç Şenol Güneş Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kasım Çocuk Ankara Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Spot piyasada doğal gaz fiyatları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 14:13:03. #1.14#
title