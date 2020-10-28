Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

28.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:14
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1331 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1331 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 872 bin 855 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 9 milyon 917 bin 666 liraydı.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1331 lira 63 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 910 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1371 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 1291 lira 68 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 129 milyon 568 bin 519 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 451 bin 545 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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