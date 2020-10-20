Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

20.10.2020 14:19 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:22
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1312 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1312 lira 73 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 17 milyon 35 bin 925 lira oldu. Bu rakam pazar günü 16 milyon 147 bin 789 liraydı.?

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1312 lira 73 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 12 milyon 981 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1352 lira 11 kuruş, satış fiyatı ise 1273 lira 35 kuruş olarak açıklandı.?

Türkiye'ye dün 126 milyon 920 bin 623 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 84 bin 490 metreküp olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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