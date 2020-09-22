Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1336 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada doğal gaz fiyatları
22.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:16

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1336 lira 91 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 313 bin 9 lira oldu. Bu rakam pazar günü 4 milyon 640 bin 524 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1336 lira 91 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 227 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1377 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise 1296 lira 80 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 130 milyon 793 bin 85 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 131 milyon 698 bin 788 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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