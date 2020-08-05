Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı, 1391 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı, 1391 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün toplam işlem hacmi 15 milyon 343 bin 742 lira oldu. Bu rakam pazartesi günü 16 milyon 510 bin 828 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 1391 lira oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 11 milyon metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1432 lira 73 kuruş, satış fiyatı ise 1349 lira 27 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 105 milyon 60 bin 590 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 103 milyon 948 bin 846 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA