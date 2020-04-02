Spot piyasada doğal gaz fiyatları Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1473 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1473 lira 71 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 4 milyon 84 bin 243 lira oldu. Bu rakam, salı günü 16 milyon 625 bin 261 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1473 lira 71 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 851 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1517 lira 92 kuruş, satış fiyatı ise 1429 lira 5 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 130 milyon 263 bin 700 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 128 milyon 912 bin 918 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA