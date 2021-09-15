Spot doğal gaz piyasası referans fiyatında yılın rekoru kırıldı - Haberler Ekonomi
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Spot doğal gaz piyasası referans fiyatında yılın rekoru kırıldı

AA / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Ekonomi
Spot doğal gaz piyasası referans fiyatında yılın rekoru kırıldı

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı dün 2 bin 275 lira 26 kuruşla yılın rekorunu kırdı.

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı dün 2 bin 275 lira 26 kuruşla yılın rekorunu kırdı.

Enerji Piyasaları İşletme Aş (EPİAŞ) verilerine göre, en son 1000 metreküp gazın referans fiyatı 15 Ağustos'ta 2 bin 249 lira 21 kuruşa ulaşmıştı.

Dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 452 bin 550 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 4 milyon 134 bin 876 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 2 bin 275 lira 26 kuruşla yılın rekorunu kırdı. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 511 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 2 bin 343 lira 52 kuruş, satış fiyatı 2 bin 207 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 239 bin 647 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 142 milyon 262 bin 970?? metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA / Büşranur Begçecanlı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Spot doğal gaz piyasası referans fiyatında yılın rekoru kırıldı - Haberler Ekonomi
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