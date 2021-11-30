Sporun ve sporcunun dostu başkan

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ilçede altyapı ve asfalt çalışmaları olduğu kadar spor ve sporculara da önem veriyor. İller arası derece yapan Cumayeri Belediyesi Karate takımı sporcuları madalyalarını Başkan Koloğlu'nun elinden aldı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, spor ve sporcunun yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Cumayeri Belediye Spor Kulübü altında karate yapan sporcular iller arası karate turnuvasında derece yaptılar. Başkan Koloğlu, derece yapan sporcuları ziyaret ederek madalyalarını takdim etti.

Başkan Mustafa Koloğlu spor ve sporcunun yanında olduklarını dile getirerek "Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. İlçemize Hilal Tepe projesinde spor alanları kazandıracağız. Biz de çocuklarımızı ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla sporun tüm branşlarında onlara destek olacağız. Cumayeri'nin adını önce Türkiye'ye ardından da dünyaya duyuracak sporcularımız olsun istiyoruz. Biliyorsunuz ki ülkemizi olimpiyatlarda halterde temsil eden Nuray Levent kardeşimiz var. Avrupa şampiyonu oldu ve bize gurur yaşattı. Bir olimpiyat şampiyonu Cumayeri'nden çıksın istiyoruz. Bunun için tüm kapılarımız açık" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE