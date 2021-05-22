Sporting, futbolu bırakmaya hazırlanan Ronaldo'yu almak için temasa geçti
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Sporting, futbolu bırakmaya hazırlanan Ronaldo'yu almak için temasa geçti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Portekiz Ligi'nde 19 yıl sonra şampiyonluğa kavuşan Sporting'in yeni hayali Cristiano Ronaldo. Portekizli yıldızın futbola başladığı kulüp, ünlü futbolcuya yeniden yeşil-beyazlı formayı giydirmek istiyor. 2022'nin sonunda kariyerine nokta koyması beklenen Portekizli yıldızın annesi de Sporting'e yeşil ışık yakmıştı. Transfer döneminin açılmasıyla Sporting, Ronaldo'yu Juventus'tan koparmaya çalışacak

Cristiano Ronaldo'yu futbolda kazandıran kulüp, yıldız oyuncuyu geri bekliyor. Portekiz Ligi'nde 19 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Sporting, 36 yaşındaki yıldıza yeniden yeşil-beyazlı formayı giydirmek istiyor.

"EN BÜYÜK RÜYAMIZ"

Başkan Frederico Varandes, "Ronaldo bir gün Sporting' dönecek. Şampiyonlar Ligi'nde onun yer aldığı bir kadroyla mücadele etmek en büyük rüyamız" açıklamasıyla efsane futbolcuya davet yaptı.

"HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro da oğlunun Sporting'e dönüşünden yana. Anne Dolares, "Sporting'e dönmesi için her şeyi yapacağım" açıklaması yapmıştı. Portekiz ekibinin şampiyonluk kutlamalarındaki görüntüsüyle çok konuşulmuştu.

SÖZLEŞMESİNİ TAMAMLAYABİLİR

Juventus ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncusunun mukavelesini Juve'deki mukavelesini tamamlayacağını ifade etmişti.

Yıldız oyuncu, İtalyan devinden gelecek sezon için 31 milyon Euro alacak.

Sporting, futbolu bırakmaya hazırlanan Ronaldo'yu almak için temasa geçti
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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