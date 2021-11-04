Sporting Lizbon - Beşiktaş maç özeti izle! 3 Kasım UEFA Şampiyonlar Ligi S Lizbon Beşiktaş maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Sporting Lizbon , Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı konuk etti. Peki Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Sporting Lizbon - Beşiktaş canlı anlatım, canlı takip izle! Sporting Lizbon - Beşiktaş maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı? 23 Kasım UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon - Beşiktaş maç özeti yayınlandı mı, maçın golleri yayınlandı mı?

SPORTİNG LİZBON - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı 3 Kasım Çarşamba saat 23:00 'da başladı.

SPORTİNG LİZBON - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon - Beşiktaş maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.

SPORTİNG LİZBON - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 4-0 Sporting Lizbon'un üstünlüğü ile devam ediyor.

SPORTİNG LİZBON - BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta Sporting Lizbon 4-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:

Sporting Lizbon'un golleri:

31. dakika : Pedro António Pereira Gonçalves

38. dakika : Pedro António Pereira Gonçalves

41. dakika : João Paulo Dias Fernandes

56. dakika : Pablo Sarabia

Sporting Lizbon, Beşiktaş'ı 4-0 yeniyor ve grupta puanını 6'ya yükseltiyor.

SPORTİNG LİZBON - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ İZLE!

Sporting Lizbon - Beşiktaş maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.

SPORTİNG LİZBON - BEŞİKTAŞ D EXXEN MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

SPORTİNG LİZBON - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Lizbon'da, José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.

SPORTİNG LİZBON - BEŞİKTAŞ HAKEMİ KİM?

Maçı, hakem Sergei Karasev yönetiyor.

MAÇTA İLK 11'LER AÇIKLANDI!

İlk 11'ler şu şekilde olacak:

Sporting: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Reis, Palhinha, Matheus, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mehmet Topal, Ghezzal, Larin, Kenan

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