Sporting Lizbon - Beşiktaş maç özeti izle! 3 Kasım UEFA Şampiyonlar Ligi S Lizbon Beşiktaş maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç?
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Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı 3 Kasım Çarşamba saat 23:00 'da başladı.
Sporting Lizbon - Beşiktaş maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz.
Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 4-0 Sporting Lizbon'un üstünlüğü ile devam ediyor.
Maçta Sporting Lizbon 4-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:
Sporting Lizbon'un golleri:
- 31. dakika : Pedro António Pereira Gonçalves
- 38. dakika : Pedro António Pereira Gonçalves
- 41. dakika : João Paulo Dias Fernandes
- 56. dakika : Pablo Sarabia
Sporting Lizbon, Beşiktaş'ı 4-0 yeniyor ve grupta puanını 6'ya yükseltiyor.
Sporting Lizbon - Beşiktaş maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.
SPORTİNG LİZBON - BEŞİKTAŞ D EXXEN MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, Lizbon'da, José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı, hakem Sergei Karasev yönetiyor.
İlk 11'ler şu şekilde olacak:
Sporting: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Reis, Palhinha, Matheus, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho.
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mehmet Topal, Ghezzal, Larin, Kenan