Sporcuları Başkan Şahin uğurladı
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Sporcuları Başkan Şahin uğurladı

Sporcuları Başkan Şahin uğurladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Konya'da düzenlenecek King of Kings Profesyonel Kickboks S¸ampiyonlar Gecesi karşılaşmalarına uğurladı.

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Konya'da düzenlenecek King of Kings Profesyonel Kickboks S¸ampiyonlar Gecesi karşılaşmalarına uğurladı.

Kaynaşlı Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks Sporcuları, Belediye Başkanı Birol Şahin tarafından uğurlandı. 10 sporcu King of Kings Profesyonel Kickboks Şampiyonlar Gecesinde Düzce'yi temsil edecekler.

Belediye Başkanı Şahin, tüm sporculara başarılar diledi. - DÜZCE

Sporcuları Başkan Şahin uğurladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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