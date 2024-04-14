ZVVZ USK Prag, ÇBK Mersin'i 95-67 yenerek üçüncü oldu
Salon: Servet Tazegül Spor Salonu
Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Franko Gracin (Hırvatistan)
ÇBK Mersin : Copper 18, Hollingsworth 6, Epoupa 14, Mabrey 3, Mavunga 1, Sinem Ataş 3, Kiss 19, Araujo, Asena Yalçın 3, Cornelius,
ZVVZ USK Prag: Ayayi 21, Cazorla 19, Magbegor 13, Conde 10, Vorackova 3, Sabally 6, Vyoralova 13, Hof 5, Andelova 3, Sipova 2, Petlanova, Pribylova
1. Periyot: 18- 27
Devre: 36 - 52
3. Periyot: 56 - 66
Beş faulle çıkanlar: 34.26 Mavunga (ÇBK Mersin )
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final etabı üçüncülük maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag, ÇBK Mersin'i 95-67 yendi.
Dörtlü Final'de şampiyonluğa ulaşacak takımın belirleneceği Fenerbahçe Alagöz Holding - Villeneuve d'Ascq LM arasındaki karşılaşma, bugün saat 19.00'da başlayacak.