Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

ZVVZ USK Prag, ÇBK Mersin'i 95-67 yenerek üçüncü oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Servet Tazegül Spor Salonu

Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Franko Gracin (Hırvatistan)

ÇBK Mersin : Copper 18, Hollingsworth 6, Epoupa 14, Mabrey 3, Mavunga 1, Sinem Ataş 3, Kiss 19, Araujo, Asena Yalçın 3, Cornelius,

ZVVZ USK Prag: Ayayi 21, Cazorla 19, Magbegor 13, Conde 10, Vorackova 3, Sabally 6, Vyoralova 13, Hof 5, Andelova 3, Sipova 2, Petlanova, Pribylova

1. Periyot: 18- 27

Devre: 36 - 52

3. Periyot: 56 - 66

Beş faulle çıkanlar: 34.26 Mavunga (ÇBK Mersin )

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final etabı üçüncülük maçında Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag, ÇBK Mersin'i 95-67 yendi.

Dörtlü Final'de şampiyonluğa ulaşacak takımın belirleneceği Fenerbahçe Alagöz Holding - Villeneuve d'Ascq LM arasındaki karşılaşma, bugün saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Mersin Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

14-15 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 15 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 15 Nisan Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Nisan günün maçları nereden izlenir? İran neden İsrail'i vuruyor? İşte İran'ın İsrail'e saldırmasının nedeni! Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE! Kastamonuspor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kastamonuspor - Amedspor maçı CANLI İZLE! Liverpool - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Crystal Palace maçı CANLI İZLE! Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı kaç kaç? Şanlıurfaspor - Bandırmaspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Pendik Belediyesi hangi parti? Pendik Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title