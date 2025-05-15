Zverev ve Sabalenka Roma Açık'ta Elendi

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde dünya 2 numarası ve bu turnuvanın son şampiyonu Alman raket Alexander Zverev, 8 numaralı İtalyan seribaşı raket Lorenzo Musetti'ye 2-0 yenilerek, çeyrek finalde elendi.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuvaya tek erkekler ve tek kadınlar kategorisinde dün çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde bu turnuvayı geçen yıl kazanma başarısı gösteren halihazırdaki dünya 2 numarası Zverev, 8 numaralı seribaşı Musetti'ye 2 saat 15 dakikalık mücadele sonunda 7-6(1) ve 6-4'lük iki set sonucunda 2-0 yenilerek, Roma'ya veda etti.

Dün oynanan bir diğer çeyrek final müsabakasında da 3 numaralı seribaşı İspanyol raket Carlos Alcaraz, 5 numaralı seribaşı İngiliz raket Jack Draper'ı 1 saat 37 dakika süren maçta, 6-4'lük iki set sonucunda 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçlar doğrultusunda yarı finalin ilk ayağında Alcaraz ile Musetti eşleşti.

Çeyrek finaldeki diğer iki maç ise bugün oynanacak. Buna göre, Polonyalı 30 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz, 11 numaralı Tommy Paul ile karşılaşacak. Dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner de 6 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile maç yapacak.

Tek kadınlar kategorisinde dünya 1 numarası Sabalenka da çeyrek finalde elendi

Roma Açık'ta tek kadınlarda dün akşam oynanan çeyrek final müsabakasında, dünya 1 numarası ve bu turnuvada geçen yıl final oynayan Belaruslu raket Aryna Sabalenka, 8 numaralı seribaşı Çinli Qinwen Zheng'e 6-4 ve 6-3'lük iki setle 2-0 yenilerek, elendi.

Zheng, yarı finalde 4 numaralı ABD'li seribaşı Coco Gauf ile eşleşirken, ikisi arasındaki müsabaka bu akşam oynanacak.

Tek kadınlarda yarı finalin diğer ayağında ise bugün İtalyan 6 numaralı seribaşı Jasmine Paolini ve ABD'li Peyton Stearns ile karşılaşacak.