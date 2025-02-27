Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?

Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı
MSB, Özgür Özel'in sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır

MSB, CHP lideri Özgür Özel'in sözleri sonrası harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor

Çalışana çifte emeklilik hakkı geliyor! İşte yeni sistemin detayları
Özel'den Erdoğan'a yanıt: Ne yapacaksın partinin önüne tank mı yollayacaksın?

Erdoğan'ın "Başkomutan olarak seni uyarıyorum" çıkışına olay yanıt

Züleyha Dağdelen, Kick Boks Türkiye Şampiyonu Oldu

Züleyha Dağdelen, Kick Boks Türkiye Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu öğrencisi Züleyha Dağdelen, 2024-2025 Okul Sporları Kick Boks Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 50 kiloda birinci olarak altın madalya kazandı. Okul müdürü başarıları için öğrenciyi ve antrenörlerini tebrik etti.

Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu öğrencisi Züleyha Dağdelen, 2024-2025 Okul Sporları kapsamında Kick Boks Yıldızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında 50 kiloda Türkiye birincisi olarak altın madalya kazandı ve büyük bir başarıya imza attı.

2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı 'Okul Spor Faaliyetleri' programı kapsamında yer alan 'Kick Boks' Türkiye Şampiyonası müsabakaları; Eskişehir Gökmeydan Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Rakipleri karşısında Yıldız kızlar kategorisinde; Eskişehir Odunpazarı Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu öğrencisi Züleyha Dağdelen 'Kick Light' dalında Türkiye birincisi oldu.

Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay, düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, "Şampiyon olan ve okulumuza 'Kick Boks' alanında madalya kazandıran ve Türkiye birinciliği gibi büyük bir başarı kazanan öğrencimizi ve antrenörlerini göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Okulda da küçük bir tören düzenlendi ve şampiyon öğrenci Züleyha Dağdelen ödüllendirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Okyanus derinliklerinden gelen gizemli canlı şaşkınlık yarattı
img

MSB, CHP lideri Özgür Özel'in sözleri sonrası harekete geçti
img

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı

Görüntüyü paylaşan herkes Bakan Yerlikaya'ya çağrı yapıyor
Şok eden açıklama: Bitcoin düşüşünün arkasında ABD olabilir

Şok eden açıklama: Bitcoin düşüşünün arkasında ABD olabilir
Simpsonlar'ın 28 Şubat kehaneti gerçek mi oluyor? Şili'de OHAL ilan edildi

Simpsonlar'ın kehaneti gerçek mi oluyor? Ülkede OHAL ilan edildi
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı

Son sözleri hakimi ikna etmedi! İşte Şener'in oğluna verilen ceza
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Annelik içgüdüsü böyle bir şey! Çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı

Kanlar içinde çocuğunun üstüne kapanıp kendini kalkan yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.