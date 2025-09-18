Haberler

Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi Bodrum'da Başladı

Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları Bodrum'da başladı. 21 Eylül'e kadar sürecek organizasyona 100'den fazla sporcu katılıyor.

Züber TYF Windsurf Türkiye Ligi Şampiyonası 3. Ayak Yarışları, Bodrum'da start aldı.

Türkiye Yelken Federasyonunu ve Otto Surf&Sail ile Era Bodrum Yelken Spor Kulübü iş birliğinde 21 Eylüle kadar devam edecek organizasyonda yarışçıların Yahşi açıklarındaki rekabeti ilgiyle izlendi.

Yarışlara, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 100'ün üzerinde sporcu katılıyor.

Çok sayıda kişi rüzgarlı havada gerçekleşen yarışı sahildeki kafe ve restoranların yanı sıra deniz kıyısından ilgiyle izledi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
