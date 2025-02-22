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Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı

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Serie A'da Udinese'nin Lecce'yi mağlup ettiği maçta ilginç bir olay yaşandı. Takımın kaptanı ve penaltıcısı Florian Thauvin'in yerine penaltıyı kullanmak isteyen Lorenzo Lucca, takım arkadaşları tarafından tepki gördü. Lucca'nın attığı penaltı golüne ise takım arkadaşları sevinmedi. Maçın 32. dakikasında penaltı golünü atan Lucca, 4 dakika sonra oyundan alındı.

Serie A'nın 26. haftasında Udinese, deplasmanda Lecce ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, maçı 32. dakikada Lucca'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

ZORLA PENALTI ATTI

Maçta VAR müdahalesi ile tartışmalı bir penaltı kazanan Udinese'de takımın kaptanı ve penaltıcısı Florian Thauvin'in yerine topun başına Lucca geçti.

Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı

SARI KART GÖRDÜ

Lucca'nın penaltıyı kullanma isteği takım arkadaşları tarafından tepki görürken hakem de penaltıyı kullanma ısrarı sırasında takım arkadaşlarıyla yaşanan tartışmalar ve geciken penaltı atışı nedeniyle oyuncuya sarı kart gösterdi.

OYUNDAN ALINDI

Thauvin ve takım arkadaşları topu geri almak için Lucca ile tartışsa da 24 yaşındaki İtalyan oyuncu penaltı atışını kullandı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Lucca'nın kaydettiği bu penaltı golüne ise takım arkadaşları sevinmedi. Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, 32. dakikada penaltı golünü atan Lucca'yı 4 dakika sonra oyundan çıkardı.

Zorla penaltı attı! Sonrasında olanlara kendi de inanamadı

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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