Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kocaelispor karşılaşmasında kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, yan hakemin üzerine yürüdü. Genç teknik adamı yardımcıları sakinleştirmekte zorlanırken, Burak Yılmaz'ın sık sık yardımcılarından kurtularak hakeme doğru koşmaya çalıştığı görüldü. Genç hoca, kendisini tutan yardımcısının da boğazını sıktı.
- Gaziantep FK futbolcusu Tayyip Talha Sanuç, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında rakibine sert müdahale nedeniyle önce sarı, sonra kırmızı kart gördü.
- Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, hakemin kırmızı kart kararına tepki göstererek hakeme doğru koşmaya çalıştı ve hakem Burak Pakkan tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.
- Burak Yılmaz'ın hakeme doğru koşmaya çalışırken kendisini tutan yardımcısının boğazını sıktığı görüldü.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Gaziantep FK ile Kocaelispor, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya mücadelenin ilk dakikalarında yaşanan bir olay damga vurdu.
GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın 11. dakikasında Gaziantep FK'li futbolcu Tayyip Talha Sanuç, rakibine sert bir müdahalede bulundu. Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan, Tayyip Talha'ya sarı kart gösterdi. VAR Hakemi Yasin Kol'un uyarısının ardından pozisyonu inceleyen Burak Pakkan, Tayyip Talha'ya kırmızı kart gösterdi.
BURAK YILMAZ HAKEME SALDIRMAYA KALKTI
Bu karar sonrası kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Burak Yılmaz çileden çıktı. Hakemin kararına isyan eden genç teknik adam, yan hakemin üzerine yürüdü. Bu anlarda Burak Pakkan, Burak Yılmaz'ı da kırmızı kartla oyundan attı. Oldukça sinirli olduğu görülen Burak Yılmaz'ı yardımcıları sakinleştirmekte güçlük çekti. Burak Yılmaz'ın sık sık yardımcılarından kurtulmaya çalışarak hakeme doğru koşmaya çalıştığı, kendisini tutan yardımcısının da boğazını sıktığı görüldü.
İşte o anlar: