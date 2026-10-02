Zonguldakspor, yarın Düzcespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını bitirdi

TFF 3. Lig'in 5. haftasında sahasında Düzcespor'u konuk edecek Zonguldakspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kilimli Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen son antrenmanla çalışmalarını tamamlayan Zonguldak temsilcisinde teknik direktör Ali Çalış, mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu. Hafta içindeki çalışma programının verimli geçtiğini belirten Çalış, rakibe yönelik hazırlıklarını da tamamladıklarını ifade etti.

Takımın gelişiminden memnun olduğunu dile getiren Ali Çalış, "İyi çalıştık bu hafta içi, onu söyleyebilirim. Rakibe de iyi hazırlandık. Rakibin de iyi bir kadrosu var, bizim de iyi bir kadromuz var. Çalkantılı bir süreçten geçiyoruz ama pozitif bir ivme içindeyiz. Ben takımın gelişiminden memnunum, antrenman performansından memnunum. İnşallah hafta sonunda bunu sahaya yansıtacağız diye düşünüyorum" dedi.

Zonguldak'ın futbol kültürüne dikkat çeken Çalış, taraftar desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Taraftarlardan her zaman destek bekliyoruz çünkü Zonguldak bir futbol şehri. Gerçekten ateşli bir taraftarı var. Onların desteğiyle biz de daha iyi ve daha coşkulu futbol oynuyoruz. Onları da hafta sonu yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Zonguldakspor ile Düzcespor arasındaki karşılaşma, yarın saat 15.00'te Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Berkay Yavuz yönetecek. Yavuz'un yardımcılıklarını Selçuk Kaplan ve Hakan Koç yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı