Zonguldakspor FK, Mehmet Gürkan Öztürk'ü transfer etti
Zonguldakspor FK, 35 yaşındaki santrafor oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk'ü transfer etti. Öztürk, kulüp binasında resmi sözleşmeyi imzaladı ve 2024-2025 sezonunda Zonguldakspor FK formasını giyecek.
Zonguldakspor FK, 35 yaşındaki santrafor oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk'ü transfer etti.
TFF 3. Lig temsilcisi Zonguldakspor FK, 35 yaşındaki tecrübeli forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk'ü transfer etti. Öztürk, bugün kulüp binasına gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı. Deneyimli forvet oyuncusu Mehmet Gürkan Öztürk, 2024-2025 sezonunda Zonguldakspor FK formasını giyecek. - ZONGULDAK