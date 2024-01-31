Zonguldaklı 15 yaşındaki futbolcu Emir Derin, Erzurumspor'a transfer oldu

Zonguldaklı 15 yaşındaki amatör futbolcu Emir Derin, 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'a transfer oldu.

Kozlu Taşkömürspor forması giyerken bir süredir 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'un radarına giren 15 yaşındaki genç yetenek Emir Derin'in transfer görüşmeleri gerçekleşti. Kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda Derin, Erzumspor'a transfer oldu. Öte yandan Derin'in Erzurumspor'a transferi memleketi Zonguldak'ta büyük sevinç oluşturdu. - ZONGULDAK