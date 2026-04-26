Galatasaray'ın 3-0'lık derbi zaferi Zonguldak'ta coşkuyla kutlandı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, tüm Türkiye'de geniş bir yankı buldu. RAMS Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada Galatasaray'ın elde ettiği 3-0'lık farklı galibiyet, Zonguldak'ta yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar kutlamalar için sokaklara döküldü. Taraftarlar ellerine aldıkları bayraklar ile sevinç gösterisi yaptı. Merkez ilçe ve Çaycuma'da da araç konvoyu oluşturan taraftarlar galibiyeti kutladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı