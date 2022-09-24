Zonguldak spor haberleri: Kilimli Belediyespor'dan 2-0'lık galibiyet Spor Haberleri Zonguldak haber... Zonguldak U14 Ligi'de Çaydeğirmeni Belediyespor ile karşılaşan Kilimli Belediyespor 2-0 galip ayrıldı. Zonguldak U14 Ligi'de Çaydeğirmeni Belediyespor ile karşılaşan Kilimli Belediyespor 2-0 galip ayrıldı. Zonguldak U-14 Ligi'nde Çaydegirmeni Hüseyin Külah Şehir Stadyumu'nda Çaydeğirmeni Belediyespor ile Kilimli Belediyespor karşı karşıya geldi. Müsabakada iki takımın karşılıklı atakları heyecanlı anlar yaşattı. Karşılaşmada Kilimli Belediyespor takımı sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Çaydeğirmeni Zonguldak Spor Haberler

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