Zonguldak Kömürspor'un yeni yönetiminden GMİS'e ziyaret - Haberler

Zonguldak Kömürspor'un yeni yönetiminden GMİS'e ziyaret Zonguldak Kömürspor'un yeni yönetim kurulu Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü. Zonguldak Kömürspor'un yeni yönetim kurulu Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü. Zonguldak Kömürspor Başkanı seçilen Sabit Danış'ın yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yaptığı ziyarette, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Sekreter Ertan Kaya, aynı zamanda Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu üyesi de olan Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu. Genel Başkan Yeşil, Zonguldak Kömürspor'da göreve gelen yeni yönetim kuruluna başarılar diledi. Zonguldak Kömürspor Kulübü Başkanı Sabit Danış, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'e 1992 Kozlu maden şehitlerinin anısına yaptırılan Zonguldak Kömürspor forması hediye etti. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Spor Ertan Kaya Zonguldak İsa Mutlu Maden Spor Haberler

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