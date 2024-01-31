Zonguldak Kömürspor, Afyonspor Kulübü'nü 1-0 yenerek galibiyetini sürdürdü
TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Zonguldak Kömürspor, evinde karşılaştığı Afyonspor Kulübü'nü 1-0 yendi. Maçta golü atan Hakan Çevik oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Zonguldak Kömürspor, evinde karşılaştığı Afyonspor Kulübü'nü 1-0 yendi.
Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Sedat Etik, Göktuğ Hazar Erel
Zonguldak Kömürspor: Ogün Karakaya, Hakan Çevik, Özgür Güler, Ethem Pülgir, Mümin Uyar, Serhat Doğukan Taşdemir (Ömer Şahbaş dk. 80), Murat Erdemir, Fırat Sarı, Necmi Çoban, Mehmet Gürkan Öztürk (Yusuf Buğra Koşal dk. 88), Fatih Bektaş
Afyonspor Kulübü: Boran Güngör, Batuhan Çakır, Emre Dayan (Yunus Emre Mertoğlu dk. 46), Hüseyin İçlek, Mustafa Erkasap, Burak Topçu, Muhammed Mustafa Özbay, Samet Semiz, Tanju Çolak (Emir Aktürk dk. 63), Osman Yavuz (Koray Zorlu dk. 46), İrfan Köse
Gol: Hakan Çevik (dk. 54) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Fatih Bektaş, Murat Erdemir, Fırat Sarı (Zonguldak Kömürspor), Mustafa Erkasap, Hüseyin İçlek, Yunus Emre Mertoğlu, Muhammed Mustafa Özbay, Samet Semiz, Burak Topçu (Afyonspor Kulübü) - ZONGULDAK