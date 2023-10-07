Zonguldak Gençlikspor, iç transferde anlaşmaya vardı
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Zonguldak Amatör Lig takımlarından Zonguldak Gençlikspor, Mali ve Fildişi Sahili uyruklu futbolcular Issa Alidji Toureve ve Mamadou Ar-Rahman Camara ile yeniden anlaşmaya vardı.
Zonguldak Amatör Lig takımlarından Zonguldak Gençlikspor, iç transferde Mali uyruklu 2000 doğumlu Issa Alidji Toureve, Fildişi sahili uyruklu 2002 doğumlu Mamadou Ar-Rahman Camara ile yeniden anlaşmaya vardı.
Zonguldak 1. Amatör Lig Merkez grubunda mücadele edecek olan Zonguldak Gençlikspor, teknik direktör Hayri Dübüş yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor.
Gençlikspor, iç transferde Mali uyruklu 23 yaşındaki Issa Alidji Toureve, Fildişi sahili uyruklu 2002 doğumlu Mamadou Ar-Rahman Camara ile yeniden anlaşmaya vardı.
Futbolcular için düzenlenen imza törenine yönetim kurulu üyeleri Nail Demirbaş, Ersin Özdemir ve antrenör Hayri Dübüş hazır bulundu.
İmza töreni hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK