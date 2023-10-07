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Zonguldak Gençlikspor, iç transferde anlaşmaya vardı

Zonguldak Amatör Lig takımlarından Zonguldak Gençlikspor, Mali ve Fildişi Sahili uyruklu futbolcular Issa Alidji Toureve ve Mamadou Ar-Rahman Camara ile yeniden anlaşmaya vardı.