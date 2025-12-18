Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Vincent, Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı
Serie A devi Milan, efsane futbolcularından Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Vincent Ibrahimovic ile profesyonel sözleşme imzaladı.
- Zlatan Ibrahimovic'in büyük oğlu Maximilian da geçen yıl Milan ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.
Milan'ın efsane isimlerinden biri olan eski İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Vincent Ibrahimovic, İtalya ekibi Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı.
MILAN İLE PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALADI
Kulübün açıklamasında, 17 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Vincent Ibrahimovic'in ilk profesyonel kontratına imza attığı belirtildi. Vincent, 2022'de altyapısına dahil olduğu Milan'da bu sezon 18 yaş altı takımına yükseldi.
BÜYÜK OĞLU DA İMZA ATMIŞTI
Deneyimli golcü Zlatan Ibrahimovic'in büyük oğlu Maximilian da geçen yıl Milan ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.
İKİ SEZON ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Futbolculuk döneminde Milan formasıyla 163 maça çıkıp 93 gol atan Zlatan, 2010-11 ve 2021-22 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşamıştı.