Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Vincent, Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı

Güncelleme:
Serie A devi Milan, efsane futbolcularından Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Vincent Ibrahimovic ile profesyonel sözleşme imzaladı.

  • Vincent Ibrahimovic, Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı.
  • Vincent Ibrahimovic, 17 yaşında bir İsveçli orta saha oyuncusudur.
  • Zlatan Ibrahimovic'in büyük oğlu Maximilian da geçen yıl Milan ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Milan'ın efsane isimlerinden biri olan eski İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Vincent Ibrahimovic, İtalya ekibi Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

MILAN İLE PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALADI

Kulübün açıklamasında, 17 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Vincent Ibrahimovic'in ilk profesyonel kontratına imza attığı belirtildi. Vincent, 2022'de altyapısına dahil olduğu Milan'da bu sezon 18 yaş altı takımına yükseldi.

BÜYÜK OĞLU DA İMZA ATMIŞTI

Deneyimli golcü Zlatan Ibrahimovic'in büyük oğlu Maximilian da geçen yıl Milan ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.

İKİ SEZON ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Futbolculuk döneminde Milan formasıyla 163 maça çıkıp 93 gol atan Zlatan, 2010-11 ve 2021-22 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

