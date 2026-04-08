Galatasaray'ın eski futbolcusu Faslı yıldızdan İsrailli Bakan'ın tehditlerine "Siyonizmden korkmuyoruz" yanıtı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Faslı Hakim Ziyech, Filistinli esirlere idam cezasını öngören tartışmalı yasayı eleştirmesi üzerine, kendisini tehdit eden aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e, "Siyonizmden korkmuyoruz" yanıtını verdi.

İsrail Meclisi, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 62 kabul oyuna karşı 48 ret oyuyla onaylamıştı.

Filistinlilere yönelik idam yasasının en büyük destekçilerinden olan aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli anneleri "Her anne, çocuğu birini öldürmeye kalkarsa idam edileceğini bilecek." sözleriyle tehdit etmişti.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fas'ın Wydad Casablanca (WAC) takımında oynayan Ziyech, Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü Partisi tarafından sunulan Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasanın İsrail Meclisinde onaylanmasını kutladığı fotoğrafı paylaşarak, "Bu kez de (Ben-Gvir), yeni yasanın kabul edilmesinin sadece meşru müdafaa olduğunu mu iddia edecek?" diye sormuştu.

Ziyech'e hitaben "Antisemitik bir oyuncu, İsrail'e ahlaki ders veremez." iddiasında bulunan İsrailli Bakan, "İsrail artık düşmanlarına karşı temkinli davranmayacak. Göreve geldiğimden beri hapishaneler değişti. Tüm silahlı kişilere (idam) cezasını uygulayacağız ve Ziyech ile tüm antisemitikler bundan kaçamayacak." ifadeleriyle yıldız futbolcuyu tehdit etti.

Faslı yıldız Ziyech da sosyal medya hesabından "Siyonizmden korkmuyoruz." paylaşımıyla aşırı sağcı İsrailli Bakan'a yanıt verdi.

Kaynak: AA / Ahmad Bentaher
