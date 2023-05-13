Zirve alev aldı! 7 gollü maçın galibi Dortmund

Bundesliga 32. hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Mönchengladbach ile kozlarını paylaştı. Gol düllesuna dönen mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazanarak zirve yarışından kopmadı.

FARKLI KAZANDILAR

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Malen, 18. dakikada Jude Bellingham, 20 ve 32. dakikalarda Sebastien Haller, 90. dakikada da Reyna kaydetti. kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 75. dakikada penaltıdan Bensebaini ve 85. dakikada Stindl kaydetti.

FARK 1 PUAN

Alınan bu sonucun ardından Dortmund puanını 67'ye çıkardı ve lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Mönchengladbach ise 39 puanda kaldı.