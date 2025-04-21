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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Hakemleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Hakemleri Açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Konyaspor-Galatasaray maçında Abdullah Buğra Taşkınsoy, Trabzonspor-Göztepe mücadelesinde ise Cihan Aydın düdük çalacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Konyaspor- Galatasaray müsabakasında Abdullah Buğra Taşkınsoy, Trabzonspor-Göztepe mücadelesinde ise Cihan Aydın düdük çalacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final maçları yarın ve perşembe günü oynanacak. Bu müsabakaların hakemleri de belli oldu. Yarı finalin ilk mücadelesinde Konyaspor, yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Diğer karşılaşmada ise Trabzonspor, perşembe günü sahasında Göztepe'yle karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri şu şekilde:

Yarın

20.30 Konyaspor - Galatasaray: Abdullah Buğra Taşkınsoy

24 Nisan Perşembe

20.30 Trabzonspor - Göztepe: Cihan Aydın - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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