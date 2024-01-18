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Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Kayserispor Teknik Direktör Recep Uçar: Üzerimizde kara bulutlar var

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Üst üste 6 maçını kaybeden Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Son haftalardaki üst üste alınan mağlubiyetlere değinen Uçar, "Çok bir şey söylemeyeceğim. Çocuklar emek verdiler ama olmadı. Üzerimizde kara bulutlar var. Ben de kendi adıma açıklayamıyorum. Cevabını kendim bulmakta zorlanıyorum" dedi.

Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÜZERİMİZDE KARA BULUTLAR VAR"

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olarak elenen Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, üzgün olduklarını söyledi. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uçar, "90+4'te saçma bir geçişten yediğimiz golle kaybettik. Çok bir şey söylemeyeceğim. Çocuklar emek verdiler ama olmadı. Üzerimizde kara bulutlar var. Ben de kendi adıma açıklayamıyorum. Cevabını kendim bulmakta zorlanıyorum. Üzüntümün en büyük kaynağı da gerçekten bu takıma çok gönül veren insan var. Bugün gencecik çocuklar destekliyordu. Umarım bir an önce toparlanıp pazartesi günü bizim için hayati önemli olan İstanbulspor maçıyla ligde tekrar iyi bir konuma gelmek için mücadele ederiz. Rakibimiz Gençlerbirliği'ni, Sinan hoca ve ekibini tebrik ediyorum. Bundan sonraki turlarda da başarılar diliyorum" dedi.

İşte Kayserispor'un son 6 maçı;

  • Kayserispor 3-4 Fenerbahçe
  • Kayserispor 0-2 Konyaspor
  • Kayserispor 1-3 Sivasspor
  • Kayserispor 1-4 Fatih Karagümrük
  • Kayserispor 1-2 Galatasaray
  • Kayserispor 1-2 Gençlerbirliği
Kaynak: Haberler.com / Spor

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