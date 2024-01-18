Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Konyaspor uzatmalarda turladı
Konyaspor, normal süresi 1-1 biten maçta Göztepe'yi uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek Son 16 Turu'na yükseldi.
PRIP TURU GETİRDİ
Konyaspor'a turu getiren golleri 75. dakikada Oğulcan Ülgün, 105+1. dakikada Louka Prip kaydetti. Göztepe'nin tek golü 60. dakikada Heliton'dan geldi.
OMEROVIC İLK GAİBİYETİNİ ALDI
Hakan Keleş'in görevine son verilmesinin ardından Konyaspor'un başına geçen Fahrudin Omerovic, yeşil beyazlı ekiple ilk maçında galibiyete uzandı.